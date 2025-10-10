ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren merkezde, yüksek lisans ve doktora düzeyinde bilimsel araştırmalar yapılabilecek. Aynı zamanda üniversite öğrencilerine staj imkanları sunularak gençlerin sektöre kazandırılması hedefleniyor.

Merkez, arıcılıkta verimliliği artırma, modern üretim teknikleri, ve sürdürülebilir arıcılık konularında kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Türkiye’de İlk Kez ABB'den Arı Ekmeği (Perga) Üretimi

Merkezde bu yıl bir ilk gerçekleştirilerek, arı ekmeği (perga) üretimi yapıldı. Arıların doğal süreçleri izlenerek sezon boyunca üretim sürecine nasıl yön verileceği, kritik üretim noktaları ve alternatif ürün geliştirme gibi konularda çalışmalar yürütüldü. Elde edilen bilgiler, arı yetiştiricileriyle paylaşılacak ve üreticilere yeni gelir kapıları açılacak.

Anadolu Arısı Genetiği Koruma Altında

ABB Arıcılık Merkezi Arıcılık Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Suat Musabeşeoğlu, merkezin üç temel alana odaklandığını belirtti: araştırma, üretim ve eğitim. Bu yıl özellikle polen üzerine bilimsel çalışmalar başlatıldı. Ayrıca monofloral bal üretimi de denenerek, ürünlerin içeriği akademik iş birlikleriyle analiz edildi.

Musabeşeoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Temel amacımız, Anadolu’nun genetik mirası olan Anadolu arısı ırkı üzerinde çalışmak. Bu yıl, mevcut arılarımızda genetik iyileştirmeler yaparak seleksiyon uygulamaları gerçekleştirdik. Kapasitemizi artırdık ve önümüzdeki yıllarda da Ankara’daki arıcıları desteklemeye devam edeceğiz.”

ABB Kendi Ana Arısını Yetiştiriyor, Kovanını Üretiyor

ABB, artık kendi ana arısını üreten, kovanlarını kendisi imal eden bir belediye konumuna geldi. Bu kapsamda, merkezin tarımsal kalkınma projelerinde de aktif rol üstlendiği vurgulandı.