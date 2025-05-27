İngiltere’de yapılan bilimsel bir araştırma, hastanelerde kullanılan biyolojik olarak parçalanabilir plastiklerin, ölümcül bir bakteri türü tarafından enerji kaynağı olarak kullanıldığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar, dünya genelinde her yıl yaklaşık 559 bin kişinin ölümüne neden olan Pseudomonas aeruginosa adlı bakterinin, tıbbi cihazlarda kullanılan plastikleri hem parçaladığını hem de bu malzemelerle beslendiğini tespit etti.

Plastiği Enzimiyle Parçalıyor, Büyümesini Sürdürüyor

Araştırmada, bir hastanın yara enfeksiyonundan izole edilen bu bakteri türünün, “Pap1” adı verilen özel bir enzim yardımıyla belirli plastik türlerini ayrıştırdığı ve besin kaynağı olarak değerlendirdiği belirlendi. Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, enzimin yalnızca plastiği çözmekle kalmadığı, aynı zamanda bakterinin bu malzeme sayesinde daha hızlı büyümesini sağladığı görüldü.

Plastik, Bakteriyi Daha Dirençli Hale Getiriyor

Pseudomonas aeruginosa bakterisi, bağışıklık sistemine ve antibiyotiklere karşı korunmasını sağlayan “biyofilm” adı verilen bir yapı oluşturabiliyor. Çalışma sonucunda, bu bakterinin plastik yüzeylerde çok daha büyük ve dayanıklı biyofilmler geliştirdiği tespit edildi. Ayrıca bakterinin, parçaladığı plastik malzemeleri biyofilmin içine entegre ederek bu yapıyı daha güçlü hale getirdiği anlaşıldı.

Tıbbi Cihazların Güvenliği Tartışılıyor

Araştırmacılar, bu bulguların özellikle hastanelerde kullanılan plastik bazlı tıbbi ürünlerin güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığını vurguladı. Kateter, ortopedik implantlar ve yanık tedavilerinde kullanılan hidrojel pedler gibi cihazların, bakteriler tarafından hedef alınması halinde tedavilerin başarısız olabileceği ve hasta sağlığının tehlikeye girebileceği belirtildi.