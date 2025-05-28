Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı ve TBMM 25-26. dönem CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt X hesabından yaptığı paylaşımda “Terörsüz Türkiye” hedefiyle yola çıkıp “PKK şartsız silah bırakıp kendini feshedecek” diyenlere ve bugün terörist başının şartlarından biri olan ‘Yeni milli kimlik arayışına destek verenlere tepki gösterdi.

42. ve 46. Madde Tartışma ve Pazarlık Konusu Yapılamaz!

ADD Genel Başkanı, paylaşımında, Anayasaya ve Türkiye Cumhuriyetine atıfta bulunarak “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” ifadelerini kullandı. Bozkurt Anayasanın 42. ve 66. maddesinin Türk Milletinin kimliğini tanımladığını vurgulayarak, bu maddelerin tartışma ve pazarlık konusu yapılamayacağını belirtti.

“İstemez eksik olsun”

Bozkurt, Türk halkının bu tartışmaya karşı olduğunu söyleyerek, “İlk gün dediğimiz gibi, Türk Milleti buna “İSTEMEZ EKSİK OLSUN” diyecektir. Bekleyelim, görelim!” dedi.

Milli Kimlik Tartışmalarına Net Duruş Olarak Değerlendirildi

ADD Genel Başkanının bu paylaşımı, “Milli Kimlik” tartışmasının derinleştiği bu dönemde, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Halkının değerlerini savunan çevreler tarafından net bir duruş olarak değerlendirildi.

“terörsüz Türkiye” diye yola çıkıp “PKK şartsız silah bırakıp kendini feshedecek” diyenler, bugün terörist başının şartlarından biri olan “YENİ MİLLİ KİMLİK” e “EVET” diyorlarsa bilmelidirler; “ Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir”



Milletimizin… pic.twitter.com/ikVxqnSJp2 — Hüsnü Bozkurt (@HsnBozkurt) May 27, 2025