Demet Evgar’ın başrolünde yer aldığı ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Bahar dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan dizide Prof. Dr. Timur Yavuzoğlu karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, senaryo gereği projeden ayrılıyor. Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Timur Yavuzoğlu’nun hikâyeye nasıl veda edeceği merakla bekleniyor.

Bahar Dizisinin Sezon Finalinde Şok Gelişme: Timur’un Uçağı Düşüyor

Alınan bilgilere göre, bu akşam yayınlanacak Bahar dizisinin sezon finalinde heyecan dolu anlar yaşanacak. Senaryo gereği Prof. Timur Yavuzoğlu karakterinin (Mehmet Yılmaz Ak) bindiği New York uçağının düştüğü bilgisi izleyiciyle paylaşılacak. Kazada ölü ve yaralı sayısı ise henüz bilinmiyor.

Bahar Dizisinde Yeni Sezonda Senaryo Ekibi Değişiyor

Kulis bilgilerine göre, Prof. Timur Yavuzoğlu karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak Bahar dizisine veda etme kararı aldı. Yeni sezonda senaryo ekibinin değişeceği dizide, Timur karakterinin hikâyesinin nasıl devam edeceği ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.