Dizi, yayınlandığı ilk sezonuyla büyük beğeni toplarken, ikinci sezonuyla da izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Dizinin hayranları, merakla üçüncü sezonun gelip gelmeyeceğini sorgularken, Netflix’in Top 10 listesinde “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin zirvede yer alması yapımın popülaritesinin sürdüğünü gösteriyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da dizinin başarısı, üçüncü sezon ihtimalini güçlendiriyor.

Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon onayı geçtiğimiz yıl verilmişti, ancak dizinin yeni sezon tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Netflix’in Top 10 listesinde zirvede yer alan dizi, izleyicilerin ilgisini canlı tutmayı sürdürüyor.

Başrollerinde Serenay Sarıkaya’nın yanı sıra Hakan Kurtaş, Metin Akdülger ve Boran Kuzum’un yer aldığı dizi, izleyicilerin yoğun ilgisiyle dikkat çekiyor. 2. sezonun tamamlanmasının ardından gözler, “Kimler Geldi Kimler Geçti”nin 3. sezon tarihine çevrildi.

Hayranlar, Leyla’nın maceralarının devamını sabırsızlıkla beklerken, önümüzdeki dönemde yeni sezonun ne zaman yayınlanacağıyla ilgili duyurular merakla takip ediliyor.