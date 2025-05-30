İzmir’de Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmazlık devam ederken, greve çıkan işçilerin sayısı 23 bine ulaştı. Grevin ikinci gününde de kent genelinde toplu ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanıyor.

Dün başlayan grev nedeniyle toplu taşımada hizmet veren otobüs sayısı önemli ölçüde azalırken, özellikle sabah saatlerinde otobüs duraklarında yoğunluk gözlemlendi.

İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında yaşanan TİS anlaşmazlığı devam ederken, grevin ikinci gününde otobüs duraklarında yine yoğunluk oluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikasının arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle dün 23 bin işçi greve çıktı. Toplu ulaşımda otobüs sayısının azalması nedeniyle kentin dört bir yanında, vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. Grevin ikinci gününde bu sabah da duraklarda yoğunluk oluştuğu görüldü. Toplu ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle çoğu vatandaş, özel araçları ile yola çıkması nedeniyle caddelerde de yoğunluk yaşandı.