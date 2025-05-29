Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan son bölümü izleyicileri adeta şaşkına çevirdi.

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Uzak Şehir 'in son bölümdeki sahne Kaya severleri üzüntüye boğdu. Birçok izleyici sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ünlü oyuncunun diziden çıkıp çıkmayacağının cevabını aradı.

Dizide Kaya Albora karakterine hayat veren Atakan Özkaya'nın arabayla uçuruma düşmesi ve arabanın patlama sahnesi sonrası izleyiciler şok içerisinde kaldı. Özkaya'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise henüz belli olmadı.

UZAK ŞEHİR'İN KONUSU NE?

Eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere beş yaşındaki oğluyla birlikte Kanada’dan Mardin’e, Albora topraklarına gelen Alya Albora için bu yolculuk geri dönüşü olmayan bir hikâyeye dönüşür. Albora aşiretinin lideri Cihan Albora, Alya’nın çaresizliğine tamamen sessiz kalmasa da oğlunu alıp gitmesine asla izin vermez. Alya, bu topraklarda yalnızca eşinin geçmişiyle değil, aynı zamanda yıllardır gizlenen sırlarla, bölgenin sert gerçekleriyle ve güçlü ailesiyle zorlu bir yüzleşmeye sürüklenir.