Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümünü kutladı. Başkan Karakoç'un konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı şöyle: "572 yıl önce bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan, azim ve inancın adı Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. İstanbul’un Fethi kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Kimdir?

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Devleti'nin 7. padişahıdır. 30 Mart 1432’de Edirne’de doğmuş olup 3 Mayıs 1481’de Gebze yakınlarında vefat etmiştir. Babası II. Murad, annesi Hüma Hatun’dur. 1444-1446 ve 1451-1481 yılları arasında iki kez tahta çıkmıştır. En bilinen unvanı "Fatih", yani "fetheden"dir. Bu unvanı, 1453 yılında İstanbul’u fethederek Bizans İmparatorluğu'na son verdiği için almıştır.

Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı’daki Önemi

En büyük başarısı, 21 yaşında iken Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul’u fethetmesidir .

Bu fetihle: Orta Çağ sona ermiş, Yeni Çağ başlamıştır . İstanbul, Osmanlı’nın başkenti olmuş, imparatorluk düzeyine geçilmiştir. Doğu Roma (Bizans) sona ermiş, Osmanlı'nın evrensel bir imparatorluk haline gelmesi sağlanmıştır . Ticaret yolları Osmanlı’nın kontrolüne girmiş , ekonomik güç artmıştır. Başkentte elektronik sigara ele geçirildi İçeriği Görüntüle

