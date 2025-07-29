Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cinsiyet geçişi sürecine dair önemli bir adım attığını duyurdu. 1.6 milyon takipçiye sahip olan Gezgin, bu sabah ameliyata girdiğini hayranlarıyla paylaştı.

İki Aşamalı Operasyon Süreci

Gezgin, tek bir operasyonla süreci tamamlamak istediğini ancak doktorların tıbbi gerekçelerle buna izin vermediğini belirtti. Bu nedenle iki ayrı ameliyat geçirdiğini ifade etti.

Tepki Çeken Paylaşım: “Kuş Yuvadan Uçtu”

Ameliyat sonrası yaptığı paylaşımda “Kuş Yuvadan Uçtu” ifadesini kullanan fenomen, bu paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı. Paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı kesimlerden tepki aldı.



Daha sonra ameliyat sonrası narkoz etkisinde olduğu anları içeren bir video paylaşan Gezgin, bu kez herhangi bir açıklama eklemedi.