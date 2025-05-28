Sabah saatlerinde işe gitmek üzere aracına binen Burak Sümer, otomobilini çalıştırdıktan kısa bir süre sonra motor kısmından gelen tıkırtı sesini fark ederek aracını durdurdu. Kaputu açan Sümer, burada bir kedinin sıkıştığını gördü.

Durumu hemen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bildiren Sümer, kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin titiz çalışmasına tanık oldu. Kediyi zarar vermeden kurtarmak için itfaiye ekiplerine, bölgede yaşayan ve sokak kedisini düzenli olarak beslediği öğrenilen bir kadın da destek verdi. Yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından kedi sağ salim kaputtan çıkarıldı.

Kurtarılan kedi, kısa süreli bir şok yaşamasına rağmen sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendi. Sümer, "Hayvanın zarar görmemesi için elimden geleni yaptım. Neyse ki zamanında fark ettim," dedi.

Benzer durumların olmaması için dikkatli olalım!

Havalar soğukken kedilerin kaputlara sığınmasına alışkınız ancak sıcak havada böyle bir durumla karşılaşmak bizi şaşırttı," diyen Sümer, sabah saatlerinde yaşadığı bu olayın kendisine önemli bir ders olduğunu söyledi. Bundan sonra aracını çalıştırmadan önce mutlaka kaputu kontrol edeceğini belirten Sümer, ayrıca aracının altını kapattırmayı planladığını ifade etti. Sümer, benzer olayların yaşanmaması için tüm sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.