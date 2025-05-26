İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, göreve geldikleri dönemde belediyede birçok sosyal hizmetin bulunmadığını belirterek, bugüne kadar hayata geçirilen projeleri sıraladı.

İmamoğlu paylaşımında, İBB'nin önceki yönetim döneminde şu alanlarda hiçbir hizmet sunulmadığını vurguladı:

Yurt sayısı: 0

Kreş sayısı: 0

Kent Lokantası: 0

Yapımı devam eden metro hattı: 0

Burs verilen öğrenci sayısı: 0

Çocuklara süt dağıtımı: 0

İstihdam ofisi: 0

Anne Kart uygulaması: 0

Kentsel dönüşüm hibesi: 0

Tarım desteği: 0

Kadın yönetici sayısı: 0

Yaşam Vadisi projesi: 0

Okul beslenme desteği: 0

Evlilik desteği: 0

Kadınlara ped desteği: 0

Yenidoğan desteği: 0

Emeklilere pazar desteği: 0

Gezici aşevi hizmeti: 0

Deniz taksi: 0

İmamoğlu paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu liste uzar gider… Allah aşkına, bunlardan korktunuz değil mi? Tüm Türkiye’de böyle güzel işler yapacağız diye eliniz ayağınız birbirine dolandı değil mi? Bu yüzden faul yaptınız değil mi? Bütün bu kumpasları o yüzden tezgahladınız değil mi? İtiraf edin.”

İmamoğlu’nun bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırdı.