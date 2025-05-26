Halk TV'de konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin sorularını cevaplıyor, gündemi değerlendiriyor.

Özel, gündeme dair açıklamalarda bulunurken İBB ve diğer belediyelere yapılan operasyonlar ve kayymlara değindi, tanıkların verdiği ifadeler ile iddiaların asılsız olduğunu yalanladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a güveninin tam olduğunu söyleyen Özel, önümüzdeki genel seçimler için tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hala tutuklu bulunması durumunda İmamoğlu yerine makul bir adayın olabileceğini söyledi.

Bununla birlikte, seçimleri almaları durumunda parlementer sistemi geri getireceklerini dile getirdi, İmamoğlu ve Yavaş için bağımsız Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık görevlerine getirilebileceğine dikkat çekti.

Kendisinin aracının bölmek ve parçalamak olmadığını aksine birleştirmek olduğunu aktardı.

Anayasa değişikliği sorusu üzerine ise Erdoğan ile beraber Anayasa değişikliğine gitmeyeceğini dile getirdi.

Genel Başkanımız Özgür Özel, Halk TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. https://t.co/bZDEnwCpNx — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) May 26, 2025