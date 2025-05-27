İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya Cumhurbaşkanlığı aday ofisi hesabından yaptığı açıklamada, kendisi ve yol arkadaşlarına yönelik devam eden hukuksuzluklara sert tepki gösterdi. İmamoğlu, “Hiç mi Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazsınız?” diyerek, adaletin ayaklar altına alındığını ve siyasi hırsların hukuku hiçe saydığını ifade etti.

İmamoğlu'nun tam açıklaması şu şekilde; "Hiç mi Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazsın? Bir yandan yol arkadaşlarımın uğradığı haksızlık ve hukuksuzluğa yanarken, diğer yandan ülkenin içine sokulduğu duruma yanıyorum. Siyasi hırstan, koltuk sevdasından, dünya nimetlerine tamah etmekten başka hiçbir gerekçesi olmayan bu hukuksuzluğu, önce yüce Allah’a sonra aziz milletime şikayet ediyorum. Aylardır üzerinde tepindikleri bütün dosyalar bomboş çıkınca, hiç acımadan insanları zindanlara kapatıp, iftiracılar yaratıp “yeni dosyalar yapabilir miyiz?” derdine düştüler. Zulmederek, korkutarak, tehdit ve şantajla dosya yapmaya çalışan bir adalet sistemi olabilir mi?" dedi