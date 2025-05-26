Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 26 Mayıs 2025 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hukukun üstünlüğü, özgürlükler ve adalet için bir araya gelme çağrısı yaptı. Yavaş, bu akşam saat 19.30'da, Çankaya Belediyesi arkası Sakarya Caddesi'nde düzenlenecek buluşmaya tüm vatandaşları davet etti.

Yavaş'ın paylaşımında, "Hukukun üstünlüğünü, özgürlükleri ve adaleti savunmak için bir araya geliyoruz. Hep birlikte, demokratik bir Türkiye için ses olacağız." ifadeleri yer aldı. Bu çağrı, son dönemdeki siyasi gelişmeler ve toplumsal olaylar ışığında, demokratik değerlerin korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Daha önce de benzer çağrılarda bulunan Yavaş, 4 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırının ardından da CHP Genel Merkezi önünde toplanma çağrısı yapmıştı.

Yavaş'ın paylaşımında şu ifadeler yer alıyor: "Hukukun üstünlüğünü, özgürlükleri ve adaleti savunmak için bir araya geliyoruz. Hep birlikte, demokratik bir Türkiye için ses olacağız. 26 Mayıs Pazartesi, saat 19.30’da, Çankaya Belediyesi arkası Sakarya Caddesi’nde buluşalım."

Hukukun üstünlüğünü, özgürlükleri ve adaleti savunmak için bir araya geliyoruz.



Hep birlikte, demokratik bir Türkiye için ses olacağız.



26 Mayıs Pazartesi, saat 19.30’da, Çankaya Belediyesi arkası Sakarya Caddesi’nde buluşalım. — Mansur Yavaş 2025 (@mansuryavas23) May 26, 2025