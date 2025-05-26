Son 50 yılda 154 milyon hayatın aşılar sayesinde kurtarıldığı belirtilen açıklamada, özellikle kızamık aşılarının tek başına 94 milyon hayatı koruduğu vurgulandı.

Aşılama, yalnızca bireyleri değil toplumları da koruyor. Küresel salgınların önüne geçilmesinde kritik rol oynayan aşıların, sadece çocukları değil her yaştan bireyi ölümcül hastalıklardan koruduğu belirtiliyor. 1988'den bu yana çocuk felcine karşı 3 milyar çocuğun aşılandığı, bu sayede 20 milyon kişinin felç olmaktan kurtulduğu ifade edildi.

Ancak aşılara erişimde önemli eşitsizlikler yaşanıyor. 2023 yılında 14,5 milyon çocuğun tek bir doz aşı bile alamadığı, 22 milyon çocuğun ise kızamık aşısının ilk dozunu dahi olamadığı belirtiliyor. Uzmanlara göre, bu durum yalnızca bireysel sağlık açısından değil, küresel salgın riskleri açısından da ciddi tehdit oluşturuyor.

Bültende, “Herkesin hayat kurtaran aşılara aynı erişimi yok. Her çocuğun, kim olduğuna ya da nerede yaşadığına bakılmaksızın korunma hakkı var,” ifadesiyle, eşit ve yaygın aşılamanın önemine dikkat çekiliyor.

Aşı Başarısı Tehlikede

Dr. Sarıkaş ve Dr. Azap, aşılarla elde edilen kazanımların, küresel aşı karşıtlığı ve erişim sorunları nedeniyle tehdit altında olduğuna işaret ediyor. Çiçek hastalığının tamamen, çocuk felcinin ise neredeyse ortadan kaldırıldığına dikkat çeken uzmanlar, bu başarıların sürmesi için hükümetler, sağlık çalışanları ve toplumun iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.

Açıklamanın sonunda, “İnsanlığın en büyük başarısını korumak için, her yaştan bireye temel aşılarla ulaşmalı; büyükanneleri gripten, hamile kadınları tetanustan, genç kızları HPV'den korumalıyız” çağrısı yapıldı.