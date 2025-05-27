"Ankara Tümülüsleri" belgeseli, Ankara’nın tarihi ve kültürel mirası içinde önemli yer tutan tümülüsleri konu alıyor. Belgesel, Gordion’dan Ankara’ya uzanan Frig izlerini zaman kapsülleri metaforuyla anlatıyor. Bu yapım, hem tarihseverlere hem de belgesel tutkunlarına arkeoloji, kültürel miras ve Frig uygarlığı hakkında çarpıcı görseller ve derinlemesine bilgiler sunuyor.

Belgeselin Kadrosunda Kimler Var?

Yönetmen: Kadir Uluç

Yapımcı: Kadim Koç

Program Danışmanları: Prof. Dr. Brian Rose, Doç. Dr. Ela Alanyalı Aral

Görüntü Yönetmeni: Emirhan Türker

Müzik: Murat Özden Uluç

Senaryo: Nurefşan Ünveren

Kültürel Mirası Kapsayan Belgesel Çalışması

"Ankara Tümülüsleri", Ankara'nın geçmişine ışık tutan önemli bir belgesel çalışması olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda arkeoloji ve kültürel miras alanında farkındalık yaratmayı hedefliyor. ODTÜ iş birliğiyle yürütülen saha araştırmaları ve uzman görüşleriyle desteklenen yapım, bilimsel içerikle sanatsal anlatımı bir araya getiriyor.

Gösterim Detayları

Tarih: 30 Mayıs 2025, Cuma

Saat: 16.00

Yer: Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara

Tarih, kültür ve arkeolojiye ilgi duyan herkesi bu özel gösterime bekliyoruz. Ankara'nın bilinmeyen geçmişine ışık tutan "Ankara Tümülüsleri" belgeselini kaçırmayın!