"Ankara Tümülüsleri" belgeseli, Ankara’nın tarihi ve kültürel mirası içinde önemli yer tutan tümülüsleri konu alıyor. Belgesel, Gordion’dan Ankara’ya uzanan Frig izlerini zaman kapsülleri metaforuyla anlatıyor. Bu yapım, hem tarihseverlere hem de belgesel tutkunlarına arkeoloji, kültürel miras ve Frig uygarlığı hakkında çarpıcı görseller ve derinlemesine bilgiler sunuyor.
Belgeselin Kadrosunda Kimler Var?
-
Yönetmen: Kadir Uluç
-
Yapımcı: Kadim Koç
-
Program Danışmanları: Prof. Dr. Brian Rose, Doç. Dr. Ela Alanyalı Aral
-
Görüntü Yönetmeni: Emirhan Türker
-
Müzik: Murat Özden Uluç
-
Senaryo: Nurefşan Ünveren
Kültürel Mirası Kapsayan Belgesel Çalışması
"Ankara Tümülüsleri", Ankara'nın geçmişine ışık tutan önemli bir belgesel çalışması olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda arkeoloji ve kültürel miras alanında farkındalık yaratmayı hedefliyor. ODTÜ iş birliğiyle yürütülen saha araştırmaları ve uzman görüşleriyle desteklenen yapım, bilimsel içerikle sanatsal anlatımı bir araya getiriyor.
Gösterim Detayları
Tarih: 30 Mayıs 2025, Cuma
Saat: 16.00
Yer: Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara
Tarih, kültür ve arkeolojiye ilgi duyan herkesi bu özel gösterime bekliyoruz. Ankara'nın bilinmeyen geçmişine ışık tutan "Ankara Tümülüsleri" belgeselini kaçırmayın!