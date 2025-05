EBRU APALAK

İki yıl önce Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’ne aldığı Gordion Antik Kenti, 4500 yıllık kesintisiz yerleşimiyle dünyanın en uzun süreli yerleşim alanlarından biriydi. Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yer alan Gordion, doğu ve batı uygarlıklarının kesiştiği stratejik bir ticaret noktasında konumlanmıştı. Frigya Krallığı’nın politik ve kültürel merkezi olan bu antik kent, özellikle Kral Midas döneminde önem kazanmış ve Frig uygarlığına dair bilgiler büyük ölçüde arkeolojik buluntularla günümüze ulaşmıştı.

UNESCO’nun bu kararının ardından Uluslararası Gordion Arkeo Film Festivali 2024’te yolculuğuna başladı. Festivalin Direktörü Kadir Uluç, Gordion Antik Kenti’ni barındıran Yassıhöyük Mahallesi’ndeki Midas Tümülüsü park alanında düzenlenen festivali değerlendirdi.

Gordion Vakfı’nın “kültürel miras ve arkeoloji” temasıyla 24–27 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği festivali; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara Kalkınma Ajansı ve Polatlı Belediyesi destekliyor. Vakıf, Gordion’u ve Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Alanları’nı tanıtmayı, genç yönetmenleri ve üniversite öğrencilerini genelde uzak durdukları arkeoloji ve kültürel miras alanına çekmeyi amaçlıyor.

Festival kapsamında 14 Nisan’da “Gordion Belgesel Film Geliştirme Projesi Atölyesi” düzenlendi. Atölye çalışmasının ilk ayağı olan bu etkinlik, haziran ve eylül aylarında devam edecek. Öğrenciler, hazırladıkları projelerin sunumlarını yapacak. Birinci seçilen projeye 30 bin TL para ödülü verilecek ve 2026’da filmin çekilmesi sağlanacak.

Festivalde yönetmen Derviş Zaim ile söyleşi, Frigya kostümleri defilesi ve Gordion tarihi fotoğraf sergisi gibi etkinlikler yapılacak.

Festivalin jüri üyeleri arasında Derviş Zaim, Gordion Kazısı arkeologları Dr. Günsel Özbilen Güngör ve Gareth Darbyshire gibi isimler yer alıyor.

Öğrenci filmleri ana jürisinde; Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Özkan Öz, yönetmenler Neslihan Semerci ve Hacer Koç Yıldız bulunuyor. Ön jüri ise yapımcı-yönetmen Kadir Uluç ile senarist-yönetmen Nurefşan Ünveren’den oluşuyor.

FESTİVAL 24 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

15 Nisan’da başlayan yarışma başvuruları, 14 Ağustos’ta sona erecek. Finale kalan filmler 28 Ağustos’ta açıklanacak. Festival, 24 Eylül’de ikinci kez “Merhaba” diyecek. 25 Eylül’de öğrenci film gösterimleri ve Gordion Belgesel Film Atölyesi düzenlenecek. 26 Eylül’de gösterim ve söyleşilerle devam edecek festival, 27 Eylül’de ödül töreni, Gordion gezisi, konser ve sergi gibi etkinliklerle tamamlanacak.

BİRİNCİYE 60 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Filmleri Yarışması’nda birinciye 60 bin TL, Öğrenci Filmleri Yarışması’nda birinciye 30 bin TL, Gordion Belgesel Film Projesi Geliştirme Yarışması’nda ise bir öğrenciye 30 bin TL ödül verilecek.

Uluç, gençlere ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtti. “Onları teşvik eden çalışmalarda her zaman yer alıyoruz ve elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz.” dedi. Ankara’daki altı üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema, İletişim ve Tasarımı gibi bölümlerinde okuyan öğrenciler festivale katılıyor.

İlk festivalde, öğrenci kategorisinde yüzlerce film arasından ilk sekize giren finalistler, 26 Eylül’de Ankara Kent Konseyi Salonu’nda gösterildi. Profesyonel film kategorisinde ise 87 ülkeden katılan 827 film arasından 10 film finale kaldı. Bu filmler, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 27 Eylül’de izleyiciyle buluştu. Profesyonel dalda En İyi Film Ödülü’nü İranlı yönetmen Hossein Ranjbar Shirazi “Symphony of the Knots” ile; Jüri Özel Ödülü’nü ise Yemenli yönetmen Adel Mohammed Alhaimi “Pail” ile kazandı. Öğrenci dalında En İyi Film Ödülü, Türkiye’den Başak Çardak’ın “Safranbolu’nun Altın Çiçeği” adlı filmine verildi. Portekiz’den Ana Rita Costa – André Vieira’nın “Portraits of Ajuda” ve Türkiye’den Yüksel Çilingir’in “Sultanın Tacı” adlı filmleri Jüri Özel ödüllerine layık görüldü.