NOW TV'nin Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizisinin kadrosuna yeni oyuncular dahil olacak. Yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği, Ay Yapım imzalı dizide değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Hikayesi yenilenen ve 1 yıllık zaman atlatması yaşanacak olan dizide yapım kadroda köklü bir değişikliğe gitmeyi hedefliyor.

YALIDA YAŞAYAN KÖROĞLU AİLESİ GELİYOR!

Usta oyuncu Selçuk Yöntem, Vedat Köroğlu'na Berk Bakioğlu'nun Vedat'ın yeğeni Halil'e hayat vereceği dizide Tuğrul Tülek ise Vedat'ın oğlu Suat karakterini canlandıracak.

Bu sezon çok sevilen iki dizi Bahar ve Kızıl Goncalar'da rol alan ünlü oyuncu, kariyerine Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizisinde devam edecek.