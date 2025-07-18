Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kültür ve sanat alanında öncü projelere imza atmayı sürdürüyor. Sanatla ilgilenen ve tiyatroya gönül veren yetenekleri desteklemek amacıyla “Mahallede Tiyatro Var!” adlı yeni bir proje başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın deneyimli oyuncularının rehberliğinde yürütülen bu projeyle, katılımcılar tiyatronun her alanında kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Oyunculuk, kostüm tasarımı, dekor hazırlığı ve metin yazarlığı gibi sahne sanatlarının çeşitli kademelerinde yer alacak olan sanatseverler, alanında uzman tiyatrocularla çalışma şansı elde edecek.

Projeye dâhil olan yeni yetenekler, usta isimler Arzu Balkan, Gamze Karababa, Ali Sağ ve Murat Usanmaz’dan eğitim alarak sahne deneyimi kazanacak. Bu proje, Başkent’te tiyatro kültürünü yaygınlaştırmayı ve mahallelerde sanatı yaşatmayı amaçlıyor.