ASELSAN’ın 50. Yıl Çocuk Şenliği kapsamında hayata geçirilen Tekno Macera Tırı, Gaziantep’te minik ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde düzenlenen etkinlik, çocuklara unutulmaz bir bilim ve teknoloji deneyimi sunuyor.

Dün kapılarını açan şenlik, 21 Eylül’e kadar devam edecek. Tekno Macera Tırı, Kasım ayına kadar Türkiye’nin farklı şehirlerinde çocuklarla buluşacak. ASELSAN’ın yenilikçi vizyonunu yansıtan tır, interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli atölyelerle dolu zengin bir program sunuyor.

Etkinlikte çocuklar, yapay zeka destekli Mucitler Müzesi’nde tarihe yön veren mucitlerle tanışma fırsatı buluyor. Ayrıca ASELSAN ürünlerini keşfederek teknolojiyi deneyimliyor ve ‘Bir Doğa Yolculuğu’ kitabının artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla canlanışına tanıklık ediyor. Bilim gösterileri ve eğitici atölyeler, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlıyor.