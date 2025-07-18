Mamak Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği toplu sünnet organizasyonunda kayıt süreci sona erdi. 250 çocuğun katılımıyla gerçekleşecek olan coşkulu etkinlik, 25 Temmuz Cuma günü 100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

Şölende Hem Çocuklar Hem Aileler Eğlenecek

Bu yıl da çocukların hem sağlık hem de sosyal ihtiyaçlarını gözeten Mamak Belediyesi, sünnet olan miniklere şık bir sünnet takımı hediye edecek. Kıyafetler; asa, pelerin, şapka ve gömlekten oluşan tam bir seti kapsıyor.

Etkinlikte DJ performansından konserlere, animasyonlardan palyaçolara, Karagöz-Hacivat gösterilerinden çeşitli sahne aktivitelerine kadar dolu dolu bir program yer alacak. Mamak Belediyesi’nin bu özel günü yalnızca çocuklar için değil, aileleri için de unutulmaz bir anıya dönüştürmesi bekleniyor.