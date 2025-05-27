TOKİ Turkuaz Emekliler Konağı önünde düzenlenen Turkuaz ve Atabey ETİSEM Sergisi, 11:00 – 17:00 saatleri arasında ziyaretçilere açıldı. El emeği ürünlerin sergilendiği etkinlik, Etimesgut'ta vatandaşların ilgisini topladı.

Etkinliğe Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan, Destek Hizmetleri Müdürü İsmail Açar, kursiyerler ve davetliler katıldı. Açılış konuşmasında Ebru Keyvan, üretim ve dayanışmanın önemine değindi. Kursiyerlerin üretim sürecine katkı sağladığını belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini açıkladı.

El İşi Ürünler Sergilendi

Sergide, yıl boyunca hazırlanan el işi ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Takı tasarımı, örgü, seramik ve ev dekorasyonuna yönelik ürünlerin yer aldığı stantlar, çeşitliliğiyle dikkat çekerken, ziyaretçiler ürünleri inceleyerek üretim süreci hakkında bilgi edindi.

ETİSEM Kursları Üretime Katkı Sağlamayı Amaçlıyor

Kursiyerler, ETİSEM bünyesinde aldıkları eğitimle üretim yapma fırsatı bulduklarını ve bu süreçte hem beceri kazandıklarını hem de sosyal açıdan gelişim gösterdiklerini belirtti. Katılımcılar için kursların bireysel gelişime katkı sağladığı ifade edildi.

Ziyaretçi Katılımı Yüksekti

Etkinlik boyunca yüzlerce kişi sergiyi ziyaret etti. Vatandaşlar, kursiyerlerle birebir iletişim kurarak ürünler hakkında bilgi aldı. Sergi, ilçe halkının el emeği ürünlere olan ilgisini ortaya koydu.