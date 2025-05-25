Yerlikaya, kask kullanımının ölüm ve yaralanmaların önüne geçilmesinde hayati rol oynadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kask sadece bir ekipman değil, bir hayat kurtarıcısıdır. Sevdikleriniz sizi bekliyor, lütfen kask takmayı ihmal etmeyelim.”

Sadece Kask Takmak Yetmez, Doğru ve Kilitli Kullanımı Şart

Yerlikaya, açıklamasında kaskın doğru ve kilitli şekilde kullanılmasının önemine de dikkat çekti. Trafik ekiplerinin yıl boyunca yaptığı denetimlerde, koruma başlığı kullanmayan hem sürücüler hem yolcular için ciddi oranda işlem yapıldığı belirtildi.

15-22 Mayıs Arasında 534 Bin 508 Araç ve Sürücüye Ceza Uygulandı

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri, 15-22 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 617 bin 99 aracı denetledi. Bu denetimlerde yapılan işlemlerden bazıları şu şekilde açıklandı:

162.726 hız ihlali

27.725 periyodik muayenesi olmayan araç

28.892 emniyet kemeri takmayan sürücü

17.093 sürücü belgesiz araç kullanımı

7.434 zorunlu trafik sigortası olmayan araç

39 yasa dışı çakar lamba kullanımı

Bu ihlallerle birlikte toplamda 534 bin 508 sürücüye/araç sahibine işlem yapıldığı bildirildi.

“Yolculuklar Sevdiklerinize Kavuşturmak İçindir, Ayırmak İçin Değil”

Bakan Yerlikaya, açıklamasını şu mesajla sonlandırdı:

“Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Kurallara uyalım, kask takalım, hayatı riske atmayalım.”

“Kask Takmayan 475 Bin 976 motosiklet/motorlu bisiklet Sürücüsüne İşlem Yapıldı.”



1 Ocak-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında Trafik Ekiplerimizce;



Koruma başlığı (kask) kullanmayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri/yolcuları ile ilgili toplam 475 bin 976 adet işlem… pic.twitter.com/Qg0AeuuAyV — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 25, 2025