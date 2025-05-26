Elazığ’ın Palu ilçesi Baltaşı köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. 23 AED 286 plakalı minibüsün devrilmesiyle araç içinde bulunan 7 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Elazığ trafik kazası, bölgedeki güvenlik önlemleri ve sürücü dikkatinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.