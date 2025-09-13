Kazanın Tarsus Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda saat 22.30 sıralarında gerçekleştiği bildirildi. 20 yaşındaki Sıla Ş. yönetimindeki 33 AUN 669 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Muhammed Ergin’in kullandığı 38 ANP 694 plakalı ve Ferhat K.’nin idaresindeki 33 BCN 062 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Kazayı gören çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale ederek sürücüler ile araçlardaki 3’ü çocuk 6 kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Muhammed Ergin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 8 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve çalışmalar sürdürülüyor.

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)