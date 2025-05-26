Ankara Beypazarı ilçesinin turizm açısından değerinin konuşulduğu ve anlatıldığı bir program düzenlendi. Programa Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'da katıldı. Etkinliğn amacı ilçeyi turizm açısından kalkındırma hedeflenirken, neler yapılması üzerine tartışıldı

"Beypazarı turizmini konuştuk"

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Haymana Belediye Başkanımız Sn. Levent Koç ve Haymanalı esnaflarımızı bugün Beypazarı turizmini anlatmak için ilçemizde ağırladık. Belediye Başkanımız Sn. Koç başta olmak üzere programa katılan herkese teşekkür ediyorum. İlçelerimizin kültürel ve turistik kalkınmalarında birlikte adım atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Beypazarı Belediyesinin turizm açısından önemi nedir?

Beypazarı, Ankara'nın batısında yer alan ve zengin tarihi, kültürel mirası, doğal güzellikleri ve el sanatlarıyla öne çıkan önemli bir turizm merkezidir.

Tarihi ve Kültürel Miras: Beypazarı, Osmanlı dönemine ait sivil mimarinin özgün örneklerini barındıran tarihi evleriyle tanınır. Bu evlerin çoğu günümüzde müze, butik otel, restoran ve dükkân olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, telkari sanatı, dokumacılık, yemenicilik, demircilik, bakırcılık ve semercilik gibi geleneksel el sanatları hala yaşatılmaktadır.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi: Beypazarı'nın tarihi dokusu ve kültürel zenginliği, 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasıyla uluslararası alanda da tanınmıştır. Bu gelişme, ilçenin turizm potansiyelini artırmış ve kalıcı listeye girme süreci başlatılmıştır

Doğal Güzellikler ve Kırsal Turizm: Beypazarı, doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. İnözü Vadisi gibi doğal alanlar, doğa yürüyüşleri ve piknik için ideal mekanlardır. Ayrıca, termal kaynaklar ve kırsal turizm olanaklarıyla da ziyaretçilere farklı deneyimler sunar. Gastronomi ve Yöresel Lezzetler: Beypazarı zengin mutfağıyla da ünlüdür. Beypazarı kurusu, 80 katlı baklava, tarhana çorbası, güveç ve havuç suyu gibi yöresel lezzetler, ziyaretçilerin ilgisini çeker. Ayrıca, cevizli sucuk ve pestil gibi geleneksel tatlılar da yöreye özgüdür.