Yaz aylarında ya da spor sonrası sıkça duyduğumuz bir tavsiye var: “Her gün 2 litre su için.” Ancak uzmanlara göre bu öneri her birey için geçerli değil. Vücudun su ihtiyacı; yaş, kilo, yapılan aktivite, hava sıcaklığı ve sağlık durumuna göre değişiklik gösteriyor.

Bilimsel araştırmalar, vücudun su ihtiyacının tek bir sayı ile ölçülemeyeceğini ortaya koyuyor. Örneğin yoğun egzersiz yapan, terleyen ya da sıcak bölgelerde yaşayan kişiler daha fazla suya ihtiyaç duyarken, masa başında çalışan bir kişinin ihtiyacı daha az olabiliyor.

Uzmanlar susama hissinin aslında en doğru rehber olduğunu belirtiyor. Yani vücudun ihtiyacı geldiğinde verdiği sinyale kulak vermek yeterli. Ayrıca günlük sıvı ihtiyacının yalnızca sudan karşılanmadığına da dikkat çekiliyor. Meyve, sebze, çorba ve süt gibi gıdalar da önemli miktarda su içeriyor.

Sonuç olarak, 2 litre kuralı kesin bir bilimsel zorunluluk değil. Asıl önemli olan gün içinde yeterli sıvı alımını ihmal etmemek ve susuz kalmamak.