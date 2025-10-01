Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın üç sezondur desteklediği ve çözüm ortağı olduğu Orkestra Akademik Başkent (OAB), 2025-2026 DenizBank Konserleri Sezonu’na güçlü bir başlangıç yapıyor. Açılış konseri, 2 Ekim saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da gerçekleşecek.

Orkestrayı şef Orhun Orhon yönetecek, solist olarak ise dünyaca ünlü viyola sanatçısı Tatjana Masurenko sahne alacak. Rus asıllı Alman sanatçı Masurenko, kariyeri boyunca Gewandhausorchester Leipzig, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, NDR Radiophilharmonie gibi önemli orkestralarla çalıştı. Aynı zamanda Avrupa ve Asya’da aranan bir müzisyen olan Masurenko, ödüllü kayıtları ve tarihi çalgı viola d’amore ile gerçekleştirdiği projelerle de tanınıyor. Sanatçı, konser öncesinde 28 Eylül’de Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda viyola öğrencilerine atölye çalışması da düzenledi.

Konserde, Benjamin Britten’in Basit Senfoni’si ve Lachrymae’si, Vivaldi’nin Viola d’amore Konçertosu ile Paul Hindemith’in Trauermusik’i seslendirilecek.

Orkestra Akademik Başkent, farklı repertuvarlara yer vermesi ve titiz çalışmalarıyla biliniyor. Geçtiğimiz yıl, Denizli Hierapolis Antik Kenti’nde Concertgebouw Chamber Orchestra ile ortak konser veren topluluk, bu sezon da dikkat çeken projeler hazırladı. 13 konser ve bir gitar yarışması finalinden oluşacak yeni sezonda, beş eserin Türkiye prömiyeri gerçekleştirilecek. Ayrıca modern müziğin önemli isimlerinden İlhan Usmanbaş ve Grammy ödüllü besteci Erberk Eryılmaz da eserleriyle programda yer alacak.

Bu sezonda OAB, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Devlet Çoksesli Korosu (DÇK) ile işbirliğini sürdürecek. CSO ile dünyaca ünlü kontrtenor Bruno de Sa sahne alacak, DÇK ile birlikte Fauré’nin Requiem’i ve Arvo Pärt’in eserleri seslendirilecek.

DenizBank, konserlerin ana sponsorluğunu üstlenirken, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı da sezonun destekçisi ve çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

Konser biletleri Biletinial üzerinden ve konser salonu gişelerinden temin edilebiliyor.