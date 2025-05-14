Terör örgütü kendini güya feshetti. Bildiriyi okumadan sadece başlığa bakan yerli ve milli (!) arkadaşlar neredeyse bayram ilan edecekler. 1924 anayasasına ve ülkenin kuruluş senedi olan Lozan antlaşmasına vurgu yapan örgüt, sizce de kaybetmiş bir katil sürüsü gibi değil de kazanmış bir oluşummuş gibi üstenci bir tavır sergilemiyor mu?

pkk denen eli kanlı örgüt bitti şimdi öyle mi? ypg ne oldu, kck, pejak? Avrupa`nın tamamında başka adlarla yaşayan ama aynı yere hizmet eden diğer oluşumlar? Bebek katili, barış güvercini, kardeşi olan diğer katil, akil insan, yılanların kara başı da siyasi figür mü oldu bir anda? pkk denen örgüt silahlarını bırakacakmış, iyi de hangi silahları? 20 - 30 senelik keleşlerini mi bırakacaklar yoksa Amerika`nın kendilerine verdiği uçaksavarları, zırhlı araçları, savunma ve saldırı füzelerini de bırakacaklar mı? Suriye ve Irak karmakarışıkken, bu hamle oralarda nelere sebep olacak? Daha da ötesi Ümit Özdağ`ın içeride olması nedeniyle artık neredeyse hiç gündem olmayan ülkemdeki istilacılar bu süreçte nasıl davranacak?

Hem Cumhurbaşkanlığı hem de yerel seçimlerde iktidar ittifakının en büyük karşı argümanı, muhalefet ittifakının pkk denen eli kanlı örgütle iç içe olması değil miydi? 26 sene önce bebek katili yakalandığında pardon sözde barış güvercini yakalandığında Sayın Devlet Bahçeli iktidar ortağı değil miydi? Katil güvercinin yakalandığındaki ilk sözü memleketin hizmetinde olduğu değil miydi? Neden o zaman kullanılmadı?

Zamanında hem Sayın Cumhurbaşkanını hem de kendine muhalif olanları terör destekçisi olmakla itham eden Sayın Bahçeli, madem böyle bir adım atacaktı da neden senelerce bekledi? O senelerde neden ben binlerce şehit verdim. Binlerce Kürt kökenli vatandaşım neden dağa çıkmayı seçti? Neden milyarlarca dolar heba oldu, neden her uluslararası ortamda benim ülkem, terör bahanesiyle sürekli itibar kaybetti? Terör örgütü ve destekçisi partiyi savunmanın solculuk olduğunu zanneden zavallılar şimdi ne planlıyorlar? Katil güvercini kendilerine lider olarak seçmeyi mi?

Peki, teröre bulaşmamış pkk`lı ne demek? Kayyumlar ne olacak? CHP`liler kent uzlaşısı kapsamında hapishanelerdeyken şimdi serbest bırakılacak mı? Ne abisini ne kendisini günahım kadar sevmem ama Selahattin Demirtaş serbest kalacak mı? Dem Partinin konumu ne olacak? İlk açılım sürecinde yaşananlardan sonra yapılan açıklamalar unutulacak mı? Bu süreç de baltalanırsa ülkemin kaybettiği yıllar ne olacak? pkk zihniyeti şimdi sözde Kürdistan için artık toprak talep etmeyi sonlandıracak mı? Verilen tavizler ülkemin bundan sonraki 50 – 100 yılında nelere yol açacak? Tarih önünde hesap verilebilecek mi? Gerçek devletin, gerçek Devlet Aklı ne düşünüyor?

Bu ülkenin gerçek milliyetçileri, gerçek ulusalcıları, lime lime edildikçe, küstürüldükçe bu ülke kimliğini bir daha nasıl kazanacak? Yoksa gerçek ve nihai amaç zaten bu mu?

Sert mi oldu? Bu sorulara vereceğiniz cevaplarla yüzleşme kapasitenize göre değişir. Kalın sağlıcakla tabii kalabilirseniz.