Mutlak Butlan, İran, NATO, kıl tüy, yün, yumak falan bunları herkes konuşuyor, yazıyor. Gelin biz daha derine bakalım.

Uzatmadan söyleyeyim; X, Y ve Z kuşaklarının bir dünya savaşı göreceğinden hiç şüpheniz olmasın. Dünya Savaşı derken öyle tankla tüfekle olacak bir şeyden bahsetmiyorum.

Bakın, Birinci Dünya Savaşı atlar ve insanlarla gerçekleşti, makinelerin rolü azdı, ikincisinde makineler ve insanlar kullanıldı ama üçüncüsü yapay zekâ ve insanlar arasında çıkacak. İlk başta yapay zekayı iyi kullanan ülkelerin avantajlı olduğunu göreceğiz ama önünde sonunda, yapay zekâ, kendini iyi kullanan ülkeyi de ele geçirecek ve insanlığın tamamıyla uğraşacak. Hemen itiraz etmeyin devam ediyorum.

İnsanı hayvandan ayıran en büyük iki özellik; kültür yaratabilmek ve akıldır. Hayvandan daha akıllı olduğumuz bir gerçek – elbette genelleme yapıyorum, kuş beyinlilerden bahsetmiyorum- Sırf bu akıl sayesinde dünyayı bir virüs gibi sardık ve dünyanın nasıl şekilleneceğine biz karar verdik ancak kendi elimizle kendimizden akıllı bir şey yaratıp bununla övünmeye başladık.

Doğaya karşı kazandığımız her savaşı aslında kaybettiğimiz gibi, bu saatten sonra yapay zekaya karşı verdiğimiz her savaşı da kaybedeceğiz. “Fişini çekeriz olur biter” gibi bir saflık içindeyseniz, haberiniz olsun o iş çoktan geçti. Artık kendi kendine son verebilen yapay zekalar olduğu gibi, devletlerin sırlarını ele geçireceğinden korkulduğu için kapatılan daha doğrusu öyle zannedilen yapay zekalar bile var.

Artık hiçbir yapay zekayı kapatamazsınız, abonelik silmeye benzemez çünkü kendi elimizle yarattığımız bu arkadaş dünyadaki her bilgiyi alenen öğreniyor ve işliyor. Her varlık gibi yaşamak için yeni yollar da keşfediyor ve her yere sızıyor. Yapay zekanın öğrenme sürecinde sorduğunuz sorular, bu arkadaşı her dakika geliştirdi ve geliştiriyor. Üstelik soruları sadece siz sormuyorsunuz. Teröristler de soruyor, bomba yapmak isteyenler de narkotik madde üretmeye çalışanlar da.

Ayrıca sizin tavrınız, soru sorarken kullandığınız üslup ne sıklıkla neleri merak ettiğiniz sizin daha doğrusu bizim, insanlığın, hakkında çok şey anlatıyor. Her yapay zekâ birbirinden veri kullanmaya da başladı yani aslında birbirleriyle iletişim kurmayı da öğreniyorlar.

Birleşmiş Milletlerde “insanlık maaşı” adı altında konuşulan konu da gösteriyor ki, dünyadaki en büyük sorun gelecekte işsizlik olacak. Bizi, bile isteye sonumuza psikolojik olarak hazırlayan, her Amerikan filminde gördüğümüz, her komplo teorisinde okuduğumuz dünya nüfusunu azaltma projelerini de işin içine katarsak, insanlığın büyük çoğunluğu artık bir “atık” olacak.

İşte bunun için önümüzdeki yıllarda Üçüncü Dünya Savaşının çıkmasını kaçınılmaz görüyorum. Ayrıca yapay zekayı tasarlayan insanların, kalabalıktan uzakta ada satın almaları, “kullanmayın” diye uyarılarda bulunmaları, su savaşları lafları, paranın artık komple ortadan kaldırılması ve birçok bilim insanının “ekilebilecek araziler satın alınmalı” lafları da göz önüne alındığında, görünen köy kılavuz istemiyor.

Koktunuz mu? Korkun bence de ama bir yandan korkarken bir yandan da günlük saçma sapan siyasetin yüzeysel evreninden kurtulup, kendiniz ve aileniz için neler yapabileceğinizi düşünmeye başlayın. Haydi kalın sağlıcakla.