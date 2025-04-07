Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "partiye kayyım atanmasını engellemek amacıyla" aldığı karar doğrultusunda, 21. Olağanüstü Kurultayı' Ankara'da yapıldı. Olağanüstü kurultayda beklendiği gibi mevcut Genel Başkan Özgür Özel, geçerli 1171 oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan oldu.

Ancak kurultayda yarış genel başkanlıktan çok partinin karar organı 60 kişilik Parti Meclisi (PM) girme mücadelesi oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kurultay’da yaptı konuşmanın son bölümünde “Gelin birbirimize sarılalım. Ayrışmayı bırakalım, bir olalım” sözleri ayakta alkışlanırken, CHP’nin yıllardır süregelen iç çekişmelerine son verme şansını da ortaya koydu.

Özgür Özel’in uzlaşmacı tavrı ve Ekrem İmamoğlu gibi popüler isimlerle iş birliği, parti tabanını yeniden motive etti. Delegelerde Özgür Özel’in hazırladığı Anahtar liste hiçbir fire vermeden seçti.

Böylece Özgür Özel, CHP’ye genç, dinamik ve kararlı bir liderlik örneği gösterdi.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde oy sayımı sabaha karşı sona erdi. CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için yapılan seçimde Özgür Özel'in Anahtar Listesi fire vermeden delegelerin onayını aldı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Namık Tan, bu kurultayda Özel’in listesinden aday gösterildi.

Özgür Özel, birlikte çalışacağı Parti Meclisini de hazırlarken, ayrışmayı değil, birleştirici bir tutum izledi. Anahtar listede, mevcut PM yönetiminde olan 10 kişiye yer verilmedi. Özel'in listesinde ayrıca, eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer ve emekli büyükelçi Namık Tan yer aldı.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliği için yapılan seçimlerde en yüksek oyu 876 oy Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz aldı. İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş 856 oy, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal 805 oy, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici 794, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin 787 oy aldı.

Anahtar listesinde, ''her şey çok güzel olacak'' sloganının mimarı olan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu için yapılan protestolarında gözaltına alınıp tutuklanan Berkay Gezgin de yer aldı. Listede ayrıca, trafikte üç kişinin saldırması sonucu hayatını kaybeden motokurye Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül ve eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da listede dikkati çeken isimler arasında görüldü. Listede ayrıca, İyi Parti'den CHP'ye geçen Bahadır Erdem de yer aldı.

Oy sayımının bitmesiyle Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Bilim Kültür Sanat Platformu listeleri belli oldu. CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden Parti Meclisi'ne girenler şöyle:

"Yalçın Karatepe, Yankı Bağcıoğlu, Emine Uçak Erdoğan, Gülşah Deniz Atalar, Gökçe Gökçen, Bahattin Bahadır Erdem, Baran Bozoğlu ve Berker Esen.

Öte yandan Özgür Özel’in hazırladığı Yüksek Disiplin Kurulu fire vermedi. CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Yüksek Disiplin Kurulu'na şu isimler seçildi:

"Özgür Sağlam, Deniz Çakır, Turan Taşkın Özer, Ayça Akpek Şenay, Süleyman Bülbül, İsmail Emre Telci, Nurdan Yücal, Esin Fatma Temel, Aysemin Gülmez, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Deniz Demiröz, Özkan Tice, Ali Balta, Ekincan Aksoy ve Remzi Kazmaz"

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın hazırladığı Denge ve Dayanışma Listesi'nden herhangi bir isim parti meclisine giremezken listede en çok oyu 414 oy ile Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal aldı. Ankara milletvekili Deniz Demir 408 oy alırken, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 404 oy aldı. Salıcı ise delegelerin 398'inin oyunu alabildi.

CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Özel, bu toplumsal harekete uyum gösterdi, halk hareketini dengeli yönetti. CHP, cumhurbaşkanı adayını saptamak için tüm üyelerin katılımı ile önseçim yapılması kararını aldı. Son derece etkili bir buluşla üye olmayanlar için de dayanışma sandığı oluşturuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, gerçekleştireceği olağanüstü kurultayla birlikte sadece kadrolarını değil, vizyonunu da yeniledi. Toplumsal talepleri daha güçlü bir şekilde sahiplenmeye yönelik adımlar atan CHP, değişim mesajını net bir şekilde vererek Türkiye'nin geleceğine dair umutları tazeledi.

CHP’de delegelerin büyük bir kısmının Özgür Özel’e tam destek verdiği aldığı rekor oyla gösterdi. Parti tabanında, “Bu kurultay, CHP’yi yeniden halkın umudu yapacak” yorumlarını yükseltti. Ayrıca, gençlik kolları ve kadın örgütlerinin kurultayda daha fazla söz sahibi olacağı ve bu da partinin daha kapsayıcı bir yapıya evrilebileceğinin sinyali olarak görülecektir.