MARDİN’de bu yıl ilk kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali, yoğun katılımla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen festival, 26 Ekim’e kadar 30 farklı noktada gerçekleştirilecek 364 etkinlikle kenti tam anlamıyla bir kültür merkezine dönüştürdü.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Etkinliklere çevre illerden ve ilçelerden gelen çok sayıda turist katılıyor. Otellerimiz, kamu misafirhanelerimiz ve konuk evlerimiz tamamen dolu. Şehir, adeta festival havası yaşıyor” dedi.

Mardin’de 364 Etkinlikle Kültür Şöleni

Zengin tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla öne çıkan Mardin, bu yıl ilk kez Kültür Yolu Festivaline ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında, Mardin Müzesi Sanat Galerisi’nde “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir”, Kasımiye Medresesi’nde “Kuralsız Bağlantılar” ve “Matraki”, Sabancı Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde “Tılsım” ve “Medeniyetlerin Mirası”, İl Kültür Müdürlüğü’nde ise “Mezopotamya’nın Gizemli Kokuları”, “Paranın Yüzünde Anadolu” ve “Mardin Şer’iye Sicilleri” sergileri ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Festival süresince konserler, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun atölye çalışmaları düzenleniyor. Fuar alanında her akşam farklı sanatçılar sahne alıyor.

“Günde Ortalama 30 Bin Kişi Katılıyor”

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, festivale katılımın beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek, “Bakanlığımızın 5 yıldır farklı illerde düzenlediği Kültür Yolu Festivali, Mardin’de ilk kez gerçekleştiriliyor. Akşam konserleri ve etkinliklere günde ortalama 30 bin kişi katılıyor. Girişlerin ücretsiz olması da yoğun ilgiyi artırdı. Her şey planlandığı gibi ilerliyor ve şu ana kadar son derece başarılı bir organizasyon yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

“Otellerde Doluluk Oranı Zirvede”

Gök, özellikle sergilere olan ilgiden de memnun olduklarını belirterek, “Arkeoloji Müzesi’nde Picasso’nun orijinal eserlerinin sergilenmesi büyük ilgi gördü. Birçok sanat atölyesi tarihinde ilk kez bu kadar yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Şehir dışından gelen turist sayısının artmasıyla birlikte, otellerimizde doluluk oranı zirveye ulaştı. Mardin şu anda tam anlamıyla festival atmosferi yaşıyor” dedi.