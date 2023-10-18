İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve İstabul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda, 142 gram metamfetamin, 379 uyuşturucu hap, 9,5 gram esrar ile 8 bin dolar, 150 euro, 38 bin 600 TL para ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu, para ve silahlara el koyan polis, 17 şüpheliyi gözaltına alarak, emniyete götürdü. İşlemleri sonrası 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA Ajansı