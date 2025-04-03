Operasyon kapsamında, hakkında 16 suç kaydı bulunan G.G. (Kayseri-1988), 14 suç kaydı bulunan G.T. (Kayseri-1991) ve 3 suç kaydı bulunan S.K. (Kocasinan-1993) saklandıkları adreste polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece Cinsel Saldırı ve Görevli Memura Mukavemet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu bozmaya çalışanlara karşı mücadelenin aralıksız ve kararlı bir şekilde süreceğini vurguladı.

Asker uğurlamaya giden minibüs devrildi; 2 yaşındaki Tuğsem öldü, 5 yaralı Asker uğurlamaya giden minibüs devrildi; 2 yaşındaki Tuğsem öldü, 5 yaralı

Muhabir: Haber Merkezi