Eyüpsultan’da ATV kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, kazanın sorumlusu olarak görülen Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki şikâyetini geri çekti. Dilekçesinde “Maddi ve manevi zararlarımız karşılandı” ifadelerine yer veren Aci’nin bu kararı, olayın seyrini değiştirdi. Mahkemeye sunulan belgede uzlaşmanın gerçekleştiği belirtilirken, kamuoyunda bu karar büyük yankı uyandırdı.

Acılı Babanın İsyanı: “Benim Oğlumun Kanı Kaça Satıldı?”

Şikâyetin geri çekilmesi, Oğuz Murat Aci’nin babası tarafından sert sözlerle karşılandı. “Benim oğlumun kanını kaça sattılar?” diyerek isyan eden baba, parayla adaletin sağlanamayacağını vurguladı. Bu tepki, sosyal medyada da karşılık buldu ve birçok kullanıcı “Adalet yerini bulmadı” yorumları yaptı. Gelişmeler, Tok ve Cihantimur’un iade süreci ve olası yargılama adımları açısından kritik bir dönemece işaret ediyor.