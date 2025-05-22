Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

" Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi vesilesiyle misafir olduğumuz Macaristan’da, tarih ile kültürün harmanlandığı anlamlı bir programa liderler ve değerli eşleriyle birlikte katıldık. Gönülden hissedilen misafirperverlikleri ve zarif ev sahiplikleri için dost ve kardeş ülke Macaristan’a teşekkür ediyoruz."

Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi vesilesiyle misafir olduğumuz Macaristan’da, tarih ile kültürün harmanlandığı anlamlı bir programa liderler ve değerli eşleriyle birlikte katıldık.



Gönülden hissedilen misafirperverlikleri ve zarif ev sahiplikleri için dost ve kardeş… pic.twitter.com/xruBNkQSwW — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 21, 2025