İçişleri Bakanlığı, İstanbul dahil 30 büyükşehir ilçesine kaymakamlar yerine vali atanacağı yönünde iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, 'İçişleri Bakanlığının bu konuda sessiz sedasız' çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda 'sessiz ya da sesli' herhangi bir çalışması yoktur."