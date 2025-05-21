Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'daki temaslarımız kapsamında St. Petersburg Başkonsolosluğumuzu ziyaret ettik. Moskova Büyükelçimiz Tanju Bilgiç ve St. Petersburg Başkonsolosumuz Özgün Talu ile bir araya gelerek ülkede yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldık. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Rusya’daki temaslarımız kapsamında St. Petersburg Başkonsolosluğumuzu ziyaret ettik.May 20, 2025
Moskova Büyükelçimiz Tanju Bilgiç ve St. Petersburg Başkonsolosumuz Özgün Talu ile bir araya gelerek ülkede yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldık.
Misafirperverlikleri için… pic.twitter.com/l50ziSt0NW