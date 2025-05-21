Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'daki temaslarımız kapsamında St. Petersburg Başkonsolosluğumuzu ziyaret ettik. Moskova Büyükelçimiz Tanju Bilgiç ve St. Petersburg Başkonsolosumuz Özgün Talu ile bir araya gelerek ülkede yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldık. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Rusya’daki temaslarımız kapsamında St. Petersburg Başkonsolosluğumuzu ziyaret ettik.



Moskova Büyükelçimiz Tanju Bilgiç ve St. Petersburg Başkonsolosumuz Özgün Talu ile bir araya gelerek ülkede yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldık.



Misafirperverlikleri için… pic.twitter.com/l50ziSt0NW "Ev tekstili ihracatımız 3 milyar dolara yaklaştı" İçeriği Görüntüle May 20, 2025