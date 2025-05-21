İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Büyükçekmece’de 4.0 büyüklüğünde ki depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece’de 4.0 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece’de 4.0 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.



Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. https://t.co/9OHv0nR0Mc — Davut GÜL (@gul_davut) May 20, 2025