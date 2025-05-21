Yargının kalbini şekillendirecek 5 isim, Meclis oylamasıyla belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bugün gerçekleşen oylamada, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yeni üyeleri belli oldu. Adalet sisteminin temel taşlarından biri olan kurulun yapısında önemli bir değişim yaşandı. TBMM Genel Kurulu’nda yapılan gizli oylamayla belirlenen 5 yeni üye, önümüzdeki dönemde Türk yargısının kaderinde söz sahibi olacak.

TBMM’deki gizli oylamanın ardından, HSK'nın yeni üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Hakan Yüksel

Seyfi Han

Fuzuli Aydoğdu

Cengiz Aydemir

Alişan Tiryaki

Yeni üyeler, HSK'da görev süresi dolan isimlerin yerini alacak. Kurul, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından kritik bir rol üstleniyor.

HSK Nedir?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu; adli ve idari yargı hâkim ve savcılarının atama, terfi, disiplin ve görevden alma işlemlerini yürüten anayasal bir organdır. Toplamda 13 üyeden oluşur; 7’si TBMM ve Cumhurbaşkanı tarafından seçilirken, kalan üyeler doğal üyelerden ve Yargıtay/ Danıştay’dan belirlenir.

Süreç Nasıl İşledi?

HSK seçimlerine ilişkin adaylar, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından daha önce mülakata alınmış ve Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. Genel Kurul’daki oylama ise bugün tamamlandı.

Her bir üye için ayrı ayrı oy kullanıldı. Oy verme işlemi sonucu en yüksek oyu alan 5 aday, HSK üyesi olarak seçildi.

HSK Neden Önemli?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye'deki yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının teminatı olan en önemli kurumlardan biri. HSK; adli ve idari yargı hâkim ve savcılarının atama, terfi, görevden alma, disiplin ve benzeri işlemlerinden sorumlu. Dolayısıyla Kurul’a seçilen her bir üye, Türkiye’nin adalet sistemini şekillendirme gücüne sahip.