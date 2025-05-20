Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir dün akşamki yayınladıkları bölümde yer alan reklam sahneleri nedeniyle izleyicilerinden tepki topladı.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın üstlendiği ve merakla takip edilen dizi bu kez eleştiri yağmuruna tutuldu. Yıllardır İsrail ve Filistin savaşının devam ediyor olması ve yıllardır boykot ürünü olan Coca Cola ile iş birliği yapan oyuncular sosyal medyada adeta topa tutuldu.

İsrail bir saldırı daha gerçekleştirirken oyuncuların yaptığı Coca Cola reklamı tepki çekti.

Soykırım Devam Ederken Yayınlanan Reklama Tepki Yağdı

Gazze'deki sivil kayıpların arttığı ve çatışmaların şiddetlendiği bir dönemde paylaşılan reklam içerikleri, sosyal medyada büyük tepki topladı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı reklam, çok sayıda kullanıcı tarafından "duyarsızlık" olarak nitelendirildi.

Kullanıcılar, paylaşımların altına "Böyle bir zamanda yapılacak iş mi?", "Soykırım sürerken sessiz kalıp reklam yapmak vicdansızlık", "Bu diziye dair paylaştığım her şeyi kaldırdım", "İki gün sonra unutulur, millet izlemeye devam eder", "Gerçekten çok yazık", "Bu reklam hiç yakışmadı", "Para, insanın gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor", "Dünya boykot çağrısı yaparken bu sessizlik utanç verici" gibi eleştirilerde bulundu.

Tepkilerin büyümesiyle birlikte sosyal medyada söz konusu reklam içeriklerinin kaldırılması yönünde çağrılar artıyor.

Oyunculardan ve yapım ekibinden ise yapılan eleştirilere ilişkin bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada ise yapılan reklamların yankısı sürmeye devam ediyor.