Adana’nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Engin Yüce, evine davet ettiği sevgilisi Şevval Çiftçi’yi (23) bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası 12’nci kattaki dairesinden kendini boşluğa bırakan Yüce, yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında 14 katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Engin Yüce ile Şevval Çiftçi arasında çıkan tartışma sonucu Yüce, Çiftçi’yi boyun, karın ve bacak bölgelerinden bıçakladı. Ardından 6 sayfalık bir intihar mektubu bırakan Yüce, pencereden atlayarak hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Engin Yüce’yi apartmanın otoparkında, Şevval Çiftçi’yi ise evin içinde hayatını kaybetmiş halde buldu. İki kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İntihar Mektubunda Aile İddiaları Yer Aldı

Yüce’nin geride bıraktığı mektubunda, ailesine yönelik çeşitli iddialar yer aldı. Mektubunda “Annem ve kardeşim benim üzerime oynuyor. Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim. Annemi de kendimi de öldürebilirim” ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

Aile Adli Tıp Kurumu’nda

Şevval Çiftçi’nin ailesi Adana Adli Tıp Kurumu’na gelerek kızlarının cenazesini teslim aldı. Genç kadının cenazesinin memleketi Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine götürüleceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.