Olay, akşam saatlerinde Gökmenler Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Halı sahada maç yapan gençler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Maçı kenardan izleyen Y.B., İbrahim O.'nun başına taşla vurarak yaraladı. Özel araçla Feke Devlet Hastanesi'ne götürülen İbrahim O., buradaki ilk müdahalenin Kozan Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan İbrahim O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Y.B.'yi yakalamak için harekete geçen jandarma, çalışmasını sürdürüyor. (DHA)