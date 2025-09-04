Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingde konuştu. Mitinge, görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve Eski CHP Başkanı Hikmet Çetin katıldı.

'TÜM TÜRKİYE'NİN GÖZÜ BU MEYDANDA'

Özgür Özel, “Bugün Silivri Cezaevi'nde bundan birkaç saat önce, suçluları, suçlananları ziyaret ettim. Ziyaretçilerinden birisinin suçu çok büyüktü. Onun suçu 4 kez üst üste Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek. Buraya Silivri'deki belediye başkanlarımızın, bürokratlarımızın, suçsuz ailelerinin, her birinin ayrı ayrı selamlarını getirdim, sevgilerini getirdim. Bugün bütün Türkiye'nin gözü bu meydanda. Bugün Silivri'nin gözü de burada, İzmir'deki Mehmet Murat Çalık kardeşinizin de gözü burada, Adıyaman'ın, Adana'nın, Antalya'nın gözü burada. Aydın'ın gözü burada. Ve herkes bakıyor. Birileri vites yükseltiyor, kötülükte el yükseltiyorlar. Biz sineceğiz, siz korkacaksınız sanıyorlar. Diyorlar ki biz elimizdeki mahkemelerle karar alırız, bunların yerine kayyımları atarız. CHP'ye sustururuz, sindiririz. Kendimize uygun makbul bir muhalefet partisi tarif ederiz. Birilerini Silivri'de ezeriz, bunlar da susar. Susmayanlara, teslim olmayanlara selam olsun" dedi.

Özgür Özel, “Değerli Zeytinburnulular, değerli İstanbullular. Karşımızda Atatürk'ten emanet aldığı, Atatürk'ün emanet ettiği sandığı milletten kaçıranlar, iktidara gelirken bindikleri demokrasi treninden 31 Mart mağlubiyetinden sonra inenler, yıllardır 'Biz kazanıyoruz' diye oynadıkları oyunun topunu kaybedince alıp da eve götürenler, 'Bu topu keseceğiz, bundan sonra maç olmayacak' diyenler var. Buradan Zeytinburnu'nun AK Partili gençlerine sesleniyorum. Diyorum ki yıllarca reisiniz, genel başkanınız oynadı, kazandı, sevindi. 31 Mart'ta, 47 yıl sonra bir kazandık. 47 yıl sonra biz kazanıp da 23 yıl sonra siz yenilince sizin o çok güçlü sandığınız, yenilmez sandığınız reisiniz topu aldı kesmeye gidiyor. Korkuyor, o bir korkak. AK Parti'nin gençleri, eğer siz onurunuza, haysiyetinize sahip çıkmak istiyorsanız, o topu dedenizin elinden alın. Sahaya gelin. Yeneriz, yeniliriz. Ama demokrasi hepimiz için lazım. AK Parti'nin gençleri, sahadan kaçanın takımı olmayın. Korkakların takımı olmayın" diye konuştu.

Özgür Özel, “168 gündür bir yargısız infaz süreci var. Yargı yok, kanıt yok, iddianame yok, iftira var. Televizyonda yalan var, çökünce onu bırakıp başka iftira atmak var. Neler söylediler neler. Hepsi yalan çıktı, şimdi utanmadan savcı çıkıp açıklama yapıyor. Oysa açıklama yapmak için HSK'dan izin alması lazım, izin yok. Tut ki aldı, diyor ki, 'Kimseyi suçlayamazsın, kimseyi peşinen suçlu ilan edemezsin.' Yargılama başlamadan heyete istikamet veremez, hakimleri etkileyecek açıklama yapamazsın. Ama daha iddianame yazmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem de soruşturmada gizlilik varken çıkmış gazetecilere 'Yüzyılın en büyük yolsuzluğu diyor.' Bu yapılan yüzyılın en büyük arsızlığıdır. Yüzyılın en büyük yüzsüzlüğüdür" dedi. (DHA)