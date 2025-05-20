CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletsizliğe, hukuksuzluğa, haksızlığa karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde Pendik Sahili Atatürk Anıtı'nda buluşuyoruz. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana dek meydanlardayız. Mutlaka kazanacağız!" ifadelerini kullandı.

Miting öncesinde saat 19.00'da CHP Gençlik Kolları tarafından bir kortej yürüyüşü düzenlenecek. Gençlik korteji, Pendik Sahil Tören Alanı'na kadar devam edecek.

İZMİR'DEKİ MİTİNG

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlediği mitingde, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebini yineledi. Mitinge, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu katıldı.

CHP'NİN "MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR" MİTİNGLERİ NASIL BAŞLADI?

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri, 19 Mart 2025 tarihinde İstanbul'un Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle başlamıştır. Bu miting, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. İlk miting, Beyazıt Meydanı'nda yoğun bir katılımla yapılmış ve büyük bir coşku içinde sona ermiştir. Mitingde, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite öğrencilerine yazdığı mektup da kamuoyuyla paylaşılmıştır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada, "İstanbul'un iradesine saldırmayı bize savaş ilanı kabul ediyorum" diyerek, demokrasiye sahip çıkma kararlılıklarını vurgulamıştır.

Mitinglerin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğünde her hafta farklı bir ilçede "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri düzenlenmeye başlanmıştır. Bu mitinglerde, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması, kayyum atanan belediyelerin seçilmiş başkanlarına iade edilmesi ve barışçıl gösteri hakkının korunması gibi talepler dile getirilmiştir. Mitinglerde ayrıca, öğrenciler tarafından hazırlanan 11 maddelik bir manifesto da okunmuş ve bu talepler kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Bugün itibarıyla, CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri Türkiye'nin çeşitli illerinde devam etmektedir. Son olarak, 19 Mayıs 2025 tarihinde İzmir Gündoğdu Meydanı'nda büyük bir katılımla gerçekleştirilen mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer parti yetkilileri tarafından demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkma mesajları verilmiştir. Mitinglerde, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve demokrasiye yönelik müdahalelere karşı durma çağrıları yapılmıştır.