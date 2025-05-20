Türk arkeoloji dünyasına uzun yıllar katkı sunan ve özellikle Kırşehir’in Kaman ilçesindeki kazı çalışmalarıyla tanınan Dr. Omura’nın vefatının kendilerini derinden üzdüğünü belirten Ekicioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk arkeoloji dünyasına büyük katkıları olan, Kaman ilçemize ve ülkemize ömrünü adamış çok değerli bilim insanı Dr. Sachihiro Omura’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Dr. Sachihiro Omura’ya Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün kurucusu ve yöneticisi olan Dr. Omura, Kaman-Kalehöyük kazıları başta olmak üzere birçok önemli çalışmaya imza atmıştı.

Dr. Sachihiro Omura kimdir?

Dr. Sachihiro Omura, Japonya doğumlu ve Türkiye arkeoloji sahasında derin izler bırakmış bir bilim insanıdır. 1949 yılında dünyaya gelen Omura, 1972 yılında öğrenci olarak Türkiye'ye gelmiş ve bu ziyaret, onun Anadolu'nun tarihine duyduğu ilgiyi derinleştirmiştir.

1985 yılında Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kalehöyük kazılarına başlamış ve bu alandaki çalışmalarını uzun yıllar boyunca sürdürmüştür. 1987 yılından itibaren Kaman-Kalehöyük kazılarının başkanlığını üstlenmiş, aynı zamanda Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kurucusu ve başkanı olarak görev yapmıştır.

Omura'nın çalışmaları, Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel ve bilimsel işbirliğine büyük katkılar sağlamıştır. Bu çabaları nedeniyle 2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından Liyakat Nişanı ile, Japonya tarafından ise Yükselen Güneş Nişanı ile onurlandırılmıştır.

Dr. Omura, bilimsel çalışmalarının yanı sıra Türk kültürüne olan ilgisi ve saygısıyla da tanınmıştır. Türk müziği ve mutfağına duyduğu sevgiyle bilinen Omura, "Türkiyeliyim" ifadesiyle Türkiye'ye olan bağlılığını dile getirmiştir.

20 Mayıs 2025 tarihinde, 76 yaşında Kırşehir'de hayatını kaybeden Dr. Sachihiro Omura, arkeoloji dünyasında ve Türkiye-Japonya ilişkilerinde unutulmaz bir iz bırakmıştır.

Türk arkeoloji sahnesindeki etkisi

Kırşehir’in Kaman ilçesinde yıllardır süren arkeolojik kazıların başında yer alan Japon bilim insanı Dr. Sachihiro Omura, Türkiye arkeoloji dünyasında derin izler bıraktı. 1980’lerin ortalarından itibaren Kalehöyük’te yürüttüğü kazılar, Anadolu’nun Hitit ve Ön-Hitit dönemlerine ışık tutan önemli buluntuların gün yüzüne çıkarılmasını sağladı.

Dr. Omura, sadece kazı çalışmalarıyla değil, aynı zamanda Türkiye ile Japonya arasında arkeolojik iş birliğinin gelişmesinde de öncü rol oynadı. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün Türkiye kolunu kurarak iki ülke arasındaki bilimsel diyaloğu güçlendirdi.

Kalehöyük’te ortaya çıkarılan eserler, Anadolu’nun tarih öncesi dönemlerine dair bilgileri genişlettiği gibi, Türkiye’nin dünya arkeoloji camiasındaki saygınlığını da artırdı. Omura’nın titiz çalışmaları sayesinde arkeolojik verilerin korunması ve sergilenmesi konusunda önemli adımlar atıldı.

Türkiye’deki çalışmalarını “kültürlerin buluştuğu köprü” olarak nitelendiren Dr. Omura, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihine bilimsel bir ışık tuttu. Onun emekleri, Türk arkeolojisinin ufkunu genişleterek gelecek nesillere önemli bir miras bıraktı.