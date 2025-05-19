Mitingin odak noktası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan "İmamoğlu'na Özgürlük" hareketiydi. CHP İzmir İl Başkanlığı, miting için yoğun hazırlıklar yaparak, katılımın yüksek olmasını sağladı. Mitingin saat 18:00'de başlaması planlandı ve CHP Lideri Özgür Özel, konuşma yapmak için saat 19:19'da platforma çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, demokrasi, adalet ve hukuk vurgusu öne çıktı. CHP İzmir İl Başkanlığı'nın çağrısıyla düzenlenen mitingde, parti yönetimi ve milletvekillerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için destek mesajları da verildi.

Mitingde konuşan Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden mitingi canlı yayınlayarak adalet ve halk iradesi vurgusu yaptı ve “İzmir Gündoğdu Meydanı’ndayız. Adalet için, demokrasi için milletimizle birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte dikkat çeken bir diğer gelişme ise DEVA Partisi’nden istifa ederek bağımsız milletvekili olarak görev yapan İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen’in CHP’ye katılması oldu. Ösen, sahnede CHP rozeti takarak partililere hitap etti. Açıklamasında, “CHP, Cumhuriyet’in bağımsız kalan son kurumudur. Bu yüzden CHP’ye sahip çıkmak bir demokrasi görevidir” ifadelerine yer verdi.

Mitinge çeşitli sanatçılar da sosyal medya üzerinden destek mesajları gönderdi. Bazı sanatçılar, mitinge 2 milyona yakın katılım olduğuna dair paylaşımlar yaptı. Resmî katılım sayısı yetkililer tarafından doğrulanmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İzmir Gündoğdu Meydanı’nda geniş katılımlı bir miting düzenledi. "Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz" temasıyla organize edilen mitinge, vatandaşlar ve partililer yoğun ilgi gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in miting alanına gelmesinin ardından, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. DEVA Partisi’nden 22 Nisan 2025 tarihinde istifa eden ve o tarihten bu yana bağımsız milletvekili olarak görev yapan Seda Kaya Ösen, CHP’ye katıldı. Özgür Özel, sahnede Kaya Ösen’e parti rozetini takdim etti.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene ayrıca, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da katıldı. Katılımcılar, İmamoğlu’na destek mesajlarıyla eşlik etti.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi İzmir'de gerçekleşti

CHP’nin tutuklanan Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki durağı İzmir oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na denk gelen miting, Gündoğdu Meydanı’nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel miting öncesinde Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarını ziyaret etti. Ardından “Atatürk 1881” isimli Bandırma Vapuru temalı gemiyle Bostanlı İskelesi’nden Gündoğdu Meydanı’na geçti. Özel’e bu yolculukta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve tutuklu İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu eşlik etti.

İmamoğlu’ndan Mesaj

Mitingde, cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu’nun kaleme aldığı mektup CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu tarafından okundu. İmamoğlu mesajında, “106 yıl önce başlayan yürüyüş bugün İzmir’den yeniden başlıyor. Bu ülke adaletsizliğe, eşitsizliğe, ayrımcılığa mahkûm değildir. Yeni bir uyanışın ve kurtuluşun eşiğindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel: "Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nı görüyor musun?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye, Nazım Hikmet’in "Davet" şiirini okuyarak çıktı. Özel, 19 Mayıs’ın simgesel önemine atıfta bulunarak konuşmasına başladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi, Sevr'i yırtanların, Lozan'ı yapanların partisidir. Bu meydanda toplanan milyonlar, artık korkmuyor. Çünkü bu Cumhuriyet’i kuranlar, korkmayanlardı."

İktidarı sert ifadelerle eleştiren Özel, “Devletin de milletin de güvenini yitirmiş, yorgun bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidar artık 2. partidir ve milletin rızasını kaybetmiştir. Sandıksız yönetmek isteyenlere karşı buradayız” dedi.

Özel ayrıca, İstanbul’daki 31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan süreci "19 Mart darbesi" olarak nitelendirdi:

"19 Mart darbesiyle milletin iradesine darbe yapılmıştır. Bu ülkede yaşanan sivil darbenin merkezi Beştepe’dir, silahı ise yargıdır." şeklinde değerlendirmede bulundu.

“Biz gitmeyeceğiz, değişimi biz getireceğiz”

Mitingde atanamayan öğretmen Gamze Karateke ile mülakat mağduru bir genç de konuşma yaptı. Karateke, öğretmen atamalarındaki plansızlığı eleştirerek, “Ataması yapılmayan öğretmen sayısı 1 milyona yaklaştı” dedi.

Kürsüye çıkan genç ise, “Yurt dışını çıkış kapısı olarak sundunuz ama biz gitmeyeceğiz. İşsizliğe mahkûm edilen gençler ve onları savunanlar, sizin sonunuzu getirecek” ifadelerini kullandı.

CHP'den İktidar İçin Yol Haritası: YÖK’ü kapatacağız, mülakatı kaldıracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin iktidar vizyonunu anlatırken özellikle gençlere yönelik politikalarını şu sözlerle ifade etti:

“YÖK’ü kapatacağız. Üniversitelerde özerklik sağlayacağız. Kamuda mülakatı kaldıracağız. Liyakat esas alınacak. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayacağız, bursları artıracağız. Gençlerin hepsine Avrupa standartlarında internet teknolojilerine ulaşma sözü vereceğiz. Vize sorununu kaldıracağız. Yasaksız ve vizesiz Türkiye’yi iktidarımızın ilk yıllarında hayata geçireceğiz.”