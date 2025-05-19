Seda Kaya Ösen , istifasını şu sözlerle duyurmuştu: "2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum. Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım. Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim. En büyük teşekkürüm ise, başta İzmir teşkilatı olmak üzere, broşür dağıtıp sokak sokak gezdiğimiz, birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza renk ve fikir katan tüm yol arkadaşlarıma. Bu yolda beraber yürüdük, birlikte emek verdik, birlikte başardık. Adaletin su gibi berrak, refahın ise eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."

DEVA Partisi’nden 22 Nisan 2025 tarihinde istifa eden ve bağımsız milletvekili olarak görevine devam eden Seda Kaya Ösen, 19 Mayıs 2025 tarihinde İzmir'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) rozetini takarak partiye katıldığını açıkladı.

Ösen, açıklamasında İzmir'de bugün gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine parti rozetini takdim ettiği anları ve partiye katılımını " Bugün, İzmirli muhalif seçmenlerin verdiği oylarla Milletvekili olduğumu unutmadan, Anayasa değişikliği teklifinde gereğini yapmak için, Milletimizin baba ocağı Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldım. CHP, Cumhuriyet’in bağımsız kalan son kurumudur. Bu yüzden: CHP’ye sahip çıkmak bir demokrasi görevidir. CHP’ye sahip çıkmak, Mustafa Kemal Atatürk’e borcumuzun diyetidir." şeklinde açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

"Sesi, Söz ve Emeği Susturulamayacak"

Ösen, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na da destek vererek, "Sesi, sözü, emeği susturulamayacak Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, umudun hiç kaybolmadığı yerden, Gündoğdu Meydanı’ndan selamlarımı iletiyorum" dedi.