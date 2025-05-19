Kamu çalışanlarının yaşadığı hak kayıplarına dikkat çekmek amacıyla Eskişehir’den Ankara’ya bisikletle yola çıkan TEÇ-SEN üyeleri üç gün süren eylemlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yaptıkları basın açıklamasıyla tamamladı. Sendika Genel Başkanı Ümit Demirel, yaklaşan toplu sözleşme süreci öncesinde yetkili sendikalara ve hükümete sert eleştiriler yöneltti. “Bugün burada sadece mola verdik,” diyen Demirel, hak arayışlarının meydanlarda süreceğini söyledi.

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekmek amacıyla Eskişehir’den başlatılan üç günlük bisiklet eylemi, 19 Mayıs Pazartesi günü Ankara’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde sona erdi. Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) tarafından düzenlenen eylemde, yaklaşan toplu sözleşme görüşmeleri öncesi hükümete ve yetkili sendikalara net mesajlar verildi.

TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel, burada yaptığı basın açıklamasında, kamu çalışanlarının yıllardır süregelen taleplerinin çözüm beklediğini belirterek, “Bugün burada sadece küçük bir mola verdik. İki buçuk ay boyunca meydanlarda olacağız. Haklarımızı alana kadar ne duracağız, ne vazgeçeceğiz, ne de susacağız,” ifadelerini kullandı.

3600 Ek Gösterge, Sözlü Sınav ve Emekli Zammı Gündemde

Demirel’in açıklamalarında öne çıkan talepler arasında, birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözlü sınav uygulamasının kaldırılması, yardımcı hizmetler sınıfının tasfiye edilmesi ve emeklilere seyyanen zam sözünün yerine getirilmesi yer aldı.

Ayrıca enflasyon farklarının altı ayda bir değil, aylık olarak ödenmesi gerektiğini vurgulayan Demirel, “Memur ve emekli artık ‘mış gibi’ yapılan görüşmeler değil, somut sonuçlar görmek istiyor” dedi.

“Toplu sözleşme masasına güven kalmadı”

Ağustos ayında başlayacak olan 8. dönem toplu sözleşme süreci öncesinde konuşan Demirel, yetkili sendikaların geçmiş performanslarını eleştirerek kamu çalışanlarının bu süreçten beklentisinin düşük olduğunu dile getirdi.

“17 yıldır kamu çalışanları sadece enflasyon kadar artış alıyor. Toplu sözleşme masasında artık enflasyon + zam + refah payı formülünün hayata geçirilmesi şart,” diyen Demirel, kamu çalışanlarının ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Heybemiz Dolu: Sembolik yükler, gerçek talepler

“Heybemiz Dolu” sloganıyla başlatılan eylemde, katılımcı sendika üyeleri, taşıdıkları sembolik heybelerle memurların yükünü görünür kılmayı amaçladı. Eylem sadece bir protesto değil, aynı zamanda kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen bir platform olarak dikkat çekti.

Demirel, “Toplu sözleşme masasında temsil edilmediğimizin farkındayız. Bu yüzden sokaktayız. Bizim görevimiz unutturmamak,” diyerek sözlerini tamamladı.

3600 Ek Gösterge Nedir? Memurlar Neden Israrla Talep Ediyor? Kamu çalışanlarının maaş ve emeklilik sistemini doğrudan etkileyen “3600 ek gösterge” düzenlemesi, memur sendikalarının yıllardır gündemden düşürmediği talepler arasında ilk sırada yer alıyor. Özellikle yaklaşan toplu sözleşme süreci öncesinde yeniden tartışmaya açılan konu, hem çalışanları hem de emeklileri yakından ilgilendiriyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir? Hangi hakları getiriyor? Emekli Maaşı ve İkramiyeyi Artırıyor Ek gösterge, devlet memurlarının maaş ve emeklilik hesaplamalarında kullanılan bir katsayı sistemidir. Bu göstergenin yüksek olması, memurun emeklilikte alacağı maaşı ve ikramiyeyi doğrudan etkiliyor. 3600 ek göstergeye yükseltilen bir memurun hem emekli maaşında hem de emekli ikramiyesinde önemli artışlar yaşanıyor. Uzmanlara göre, ek göstergesi 2200 olan bir memurun 3600’e geçmesi durumunda: Emekli maaşı yaklaşık 1.000 TL’ye kadar artabiliyor.

Emekli ikramiyesi ise 30 bin TL’ye varan bir artış gösterebiliyor. Hangi Meslek Grupları İçin Geçerli? Geçmişte öğretmenler, hemşireler, din görevlileri ve polisler için yapılan düzenleme, kademeli olarak bazı meslek gruplarına uygulanmaya başlandı. Ancak başta Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) olmak üzere birçok sendika, bu hakkın sadece bazı meslek gruplarına değil, 1. dereceye yükselen tüm devlet memurlarına tanınması gerektiğini savunuyor. Seçim Vaadi Hâlâ Gerçekleşmedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada, birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verileceği sözünü vermişti. Ancak bugüne kadar bu söz tüm memur kesimlerine yönelik olarak hayata geçirilmedi. Bu nedenle sendikalar, yaklaşan toplu sözleşme sürecinde 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi ve verilen sözlerin yerine getirilmesi için hükümete çağrıda bulunuyor. TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel, son yaptığı açıklamada, “Verilen sözler açık ve nettir. 3600 ek gösterge düzenlemesi bir an önce tüm memurlar için hayata geçirilmelidir,” diyerek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.