Kamu Birliği Konfederasyonu, toplu sözleşme sürecinde kamu çalışanlarının uğradığı hak kayıplarına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir eyleme imza attı. "Heybemiz Dolu" sloganıyla düzenlenen bisiklet eylemi, 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü Eskişehir Üniversitesi'nden başladı ve 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 15.15'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde sona erecek.

Konfederasyon, bisiklet yolculuğu ile kamu çalışanlarının yaşadığı zorlukları simgeleyecek. Katılımcılar, taşıdıkları "heybe"lerle, iş güvencesi ve maaş iyileştirmesi gibi taleplerini vurgulayacak. Eylemin, sadece bir protesto değil, aynı zamanda kamuoyuna yönelik bir farkındalık yaratma amacı taşıdığı belirtildi.

Kamu Birliği Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada, memurların toplu sözleşme sürecinde hak kayıplarının giderek derinleştiği vurgulandı. Açıklamada, "Toplu sözleşme sürecinde kamu çalışanları ciddi hak kayıpları yaşamakta. Bu eylem, hem bu kayıplara dikkat çekmeyi hem de kamuoyuna yaşadığımız zorlukları aktarmayı hedefliyor. 19 Mayıs'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde tüm vatandaşlarımızı yanımızda görmek istiyoruz" denildi.

Bisiklet eylemi, sadece bir toplu sözleşme mücadelesi olarak değil, aynı zamanda kamu çalışanlarının sesini duyurabileceği barışçıl bir platform olarak dikkat çekiyor. Konfederasyon, "Heybemiz Dolu" eylemiyle kamu çalışanlarının taleplerine ve haklarına yönelik daha geniş bir toplumsal destek oluşturmayı amaçlıyor.